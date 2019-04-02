Выполняю заказы от 1-го дня

Выполняю заказы от 8 часов и выше.

Настраиваю таргет в instagram, ВКонтакте.

Выполняю дизайнерское оформление вашего Паблика, группы в ВКонтакте и страницы instagram.

Занимаюсь ведением ваших соц.сетей instagram и Вконтакте.

Занимаюсь продажами в вашем instagram аккаунте.

Сами понимаете, всё зависит от сложности задачи. Для утверждения плана работ и моей прозрачности по отношению к заказчику.

Все условия и задачи проговариваем в скайпе или в месенджерах, которые поддерживают видео звонки ( whatsapp, ВКонтакте, instagram, телефон).

После видео звонка, я сразу же приступаю к выполнению задачи.

Если заказ срочный и вам нужно выполнить его как можно скорее, без проблем. Но стоимость увеличится на 50% от основной цены ( все детали дополнительно обговариваются по видео связи).

Если вы по каким-то причинам, не можете обговорить план работ по видео связи. То для моей подстраховки,вы вносите 50% оплату. Даю гарантии, полностью уверен в качестве предоставляемых мною услуг.

Моя цель выстраивать долгосрочные отношения с моими клиентами, прайс на мои услуги можете уточнить у меня оставив ваш номер телефона или позвонить мне 8-999-172-87-73