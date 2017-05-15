Schwarsesonne

Палкин Егор Алексеевич

Дата рождения: 10 марта 1989г.

Место проживания: г. Канев Черкасская обл.

Ключевая информация

Интересуюсь ПК системой, активно работаю в инернет бизнесе, CAP, BUX системах, оператор набора текста на дому

Опыт работы

2 года работы на CAP, BUX системах, оператор набора текста на дому

Образование

Каневское училище культуры и искусств (Канев, Украина)

Кино – фото видео отделение

Год окончания 2012

Владение языками

Английский — ниже среднего

Русский — родной

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский — родной

Могу проходить собеседование на этом языке

Контактные данные:

Skype egor-intbiz

E-mail [email protected]

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Опытный пользователь ПК, полное знание microsoft office, имеются навыки программирования на языке:, C++, небольшой опыт создания сайтов с использованием HTML и JAVA script.

Личные качества

Серьезно отношусь к работе.

Вредных привычек нет.

Увлечения и интересы

Изучаю историю, занимаюсь саморазвитием, изучаю практическую психологию, НЛП поэзия.

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