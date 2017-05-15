Schwarsesonne

Палкин Егор Алексеевич
Дата рождения: 10 марта 1989г.
Место проживания: г. Канев Черкасская обл.
Ключевая информация
Интересуюсь ПК системой, активно работаю в инернет бизнесе, CAP, BUX системах, оператор набора текста на дому
Опыт работы
2 года работы на CAP, BUX системах, оператор набора текста на дому
Образование
Каневское училище культуры и искусств (Канев, Украина)
Кино – фото видео отделение
Год окончания 2012
Владение языками
Английский — ниже среднего
Русский — родной
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский — родной
Могу проходить собеседование на этом языке
Контактные данные:
Skype egor-intbiz
E-mail [email protected]
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Опытный пользователь ПК, полное знание microsoft office, имеются навыки программирования на языке:, C++, небольшой опыт создания сайтов с использованием HTML и JAVA script.
Личные качества
Серьезно отношусь к работе.
Вредных привычек нет.
Увлечения и интересы
Изучаю историю, занимаюсь саморазвитием, изучаю практическую психологию, НЛП поэзия.
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