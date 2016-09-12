ScienceVoice

Озвучивание (озвучка) мультфильмов, кино и т.п. более 100 ГОЛОСОВ (ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ, СКАЗОЧНЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, BEAT BOX, ЛЮБЫЕ ЗВУКИ) на разных языках.
Пародирование звуков природы, техники, голосов, импровизационный вокал, разработка несуществующих звуков (более 10000 звуков).
Горловое био-резонансное пение.
Мультиинструменталист (варган, барабаны, диджейриду, гитара (аккустика, электро, басс), флейта, синтезатор, вокал (разные стили от этно и техно, до рока и джаза), .... играть можно на любом предмете, что создаёт новые звуки и эмоции)
Композитор и звукорежиссер, монтаж - начальный уровень.
Звуковой экспериментатор - симбиоз звуков, голоса, инструментов.
Качества:
Креативный, люблю работать в команде, стрессоустойчив, люблю музыку, кино, искусство, PR, инновации и "KNOW HOW"
Дополнительные навыки:
Видео Оператор, фотограф. Работаю в Photoshop. Большой опыт организации процессов делопроизводства.