ScienceVoice

Озвучивание (озвучка) мультфильмов, кино и т.п. более 100 ГОЛОСОВ (ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ, СКАЗОЧНЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, BEAT BOX, ЛЮБЫЕ ЗВУКИ) на разных языках.

Озвучивание (озвучка) мультфильмов, кино и т.п. более 100 ГОЛОСОВ (ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ, СКАЗОЧНЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, BEAT BOX, ЛЮБЫЕ ЗВУКИ) на разных языках.

Пародирование звуков природы, техники, голосов, импровизационный вокал, разработка несуществующих звуков (более 10000 звуков).

Горловое био-резонансное пение.

Мультиинструменталист (варган, барабаны, диджейриду, гитара (аккустика, электро, басс), флейта, синтезатор, вокал (разные стили от этно и техно, до рока и джаза), .... играть можно на любом предмете, что создаёт новые звуки и эмоции)

Композитор и звукорежиссер, монтаж - начальный уровень.

Звуковой экспериментатор - симбиоз звуков, голоса, инструментов.

Качества:

Креативный, люблю работать в команде, стрессоустойчив, люблю музыку, кино, искусство, PR, инновации и "KNOW HOW"

Дополнительные навыки:

Видео Оператор, фотограф. Работаю в Photoshop. Большой опыт организации процессов делопроизводства.