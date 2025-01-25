Вёрстка сайтов под заказ

Опыта вёрстки около года, но опыта фриланс бирж кратно меньше, поэтому цена договорная.

Связь: только Телеграм

Мои навыки:

- HTML5, CSS3

- JavaScript

- Адаптивная кроссбраузерная верстка

- Семантическая верстка

- Gulp/Webpack

- Wordpress (ACF, Elementor)

Сверстаю сайт по вашему макету. Верстаю по методологии БЭМ, для удобства обслуживания и внедрения доработок в верстку сайта. При необходимости, помогу задеплоить сайт на хостинг и приобрести домен.

Нужно для заказа: макет, по которому нужно выполнить верстку ( Figma/PSD ) и техническое задание (ТЗ) + пожелания.