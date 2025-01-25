Вёрстка сайтов под заказ
Опыта вёрстки около года, но опыта фриланс бирж кратно меньше, поэтому цена договорная.
Связь: только Телеграм
Мои навыки:
- HTML5, CSS3
- JavaScript
- Адаптивная кроссбраузерная верстка
- Семантическая верстка
- Gulp/Webpack
- Wordpress (ACF, Elementor)
Сверстаю сайт по вашему макету. Верстаю по методологии БЭМ, для удобства обслуживания и внедрения доработок в верстку сайта. При необходимости, помогу задеплоить сайт на хостинг и приобрести домен.
Нужно для заказа: макет, по которому нужно выполнить верстку ( Figma/PSD ) и техническое задание (ТЗ) + пожелания.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Мебельный магазин Panto1 просмотр
- Макет LoftHouse1 просмотр