Технический переводчик анг\нем\швед\дат\норв\нид\итал

Сатунин Андрей Сергеевич, 1947 г\р

С 1978 г. по настоящее время работаю переводчиком в разных организациях.

Опыт переводческой работы более 30 лет. Выполняю переводы с английского, немецкого, шведского, норвежского, датского, итальянского, нидерландского на русский, но не наоборот! Чем «техничней», тем лучше.

Компьютер – на уровне опытного пользователя, работаю с программами SDLX Trados, Transtool.

Список опубликованных книг – 10 названий (в основном, по АСУ распределенными предприятиями); еще две книги готовятся к публикации.

Переводы выполняю только в письменной (электронной) форме и только на дому.

Контакты:

Тел.: +7-929-9798010

E-mail: [email protected]

Скайп: Scorpio-47

Со всем почтением –

Андрей Сатунин