Технический переводчик анг\нем\швед\дат\норв\нид\итал
Сатунин Андрей Сергеевич, 1947 г\р
С 1978 г. по настоящее время работаю переводчиком в разных организациях.
Опыт переводческой работы более 30 лет. Выполняю переводы с английского, немецкого, шведского, норвежского, датского, итальянского, нидерландского на русский, но не наоборот! Чем «техничней», тем лучше.
Компьютер – на уровне опытного пользователя, работаю с программами SDLX Trados, Transtool.
Список опубликованных книг – 10 названий (в основном, по АСУ распределенными предприятиями); еще две книги готовятся к публикации.
Переводы выполняю только в письменной (электронной) форме и только на дому.
Контакты:
Тел.: +7-929-9798010
E-mail: [email protected]
Скайп: Scorpio-47
Со всем почтением –
Андрей Сатунин
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