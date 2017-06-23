Станислав ScorpioN-SkillSScorpioN-SkillS
34 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Услуги по внедрению, сопровождению и администрированию информационных баз данных на базе 1С Предприятия 8.2.
Опыт работы 6 лет.
- администрирование баз данных на серверах SQL;
- поддержка существующих конфигураций;
- доработка существующих объектов конфигураций;
- создание новых объектов конфигураций;
- написание внешних отчетов, печатных форм и обработок;
- работа с сопутствующими механизмами 1С при разработке.
При необходимости предоставлю резюме.
почта: [email protected]
1С-программирование
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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