Услуги по внедрению, сопровождению и администрированию информационных баз данных на базе 1С Предприятия 8.2.

Опыт работы 6 лет.

- администрирование баз данных на серверах SQL;

- поддержка существующих конфигураций;

- доработка существующих объектов конфигураций;

- создание новых объектов конфигураций;

- написание внешних отчетов, печатных форм и обработок;

- работа с сопутствующими механизмами 1С при разработке.

При необходимости предоставлю резюме.

почта: [email protected]