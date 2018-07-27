ScottShelby

БудущийЖурналист

Приветствую всех заглянувших на страницу, меня зовут Константин и меня с детства тянет мечтать и фантазировать. К чему я это говорю? Простор мыслей помог мне быстро найти тот образ жизни, к которому я старательно тяготею - к написанию. Я люблю писать, причем неважно - стихи, рассказы, статьи, это все у меня в душе. Сейчас я обучаюсь на факультете журналистики, и хочу стать журналистом.

У меня уже есть опыт в рерайтинге и копирайтинге, однако я хочу раскрыть себя в новых областях. А какой опыт я могу получить, это уже зависит от заказчика. Подарите мне опыт. Спасибо.