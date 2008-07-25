Scratch613

Опыт разработки веб-приложений -- 3 года.

PHP 4/5, MySQL, JS / AJAX, CSS, HTML / DHTML.

Есть опыт разработки веб-магазинов, интеграции платежных систем.

Умею разрабатьвать код для нагруженных систем, проектировать базы данных и архитектуры приложений, разработки распределенных систем, веб-сервисов.

Знаю шаблоны проектирования, процессы RUP и TDD.

Есть опыт написания спецификаций.

Код "правильный", легкий в поддержке. При написании кода следую стандартам (близкие к PEAR).

Умею писать кросс-браузерный код (IE, Gecko, Opera, Safari).