Нужен постоянный коллега, который будет на регулярной основе заниматься продвижением youtube канала. Сложность в том, что канал не подразумевает рекламу кого-то товара. Канал размещает личное видео - стенд ап или интервью. В разговоре с опытным специалистом, который ...
- Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Александр, привет. Мне нравятся Ваши дизайн проекты. Предлагаю оформление моего нового youtube канала + логотип Ролики по плану будут появляться раз в 2-ве/ 3-ри недели. Канал - информационный/развлекательный. Пока некачественные ролики для примера можно увидеть здесь. [url=https://www.youtube.com/channel/UCWgwltoC8pz_BdC42lKiUoQ]https://www.youtube.com/channel/UCWgwltoC8pz_BdC42lKiUoQ [/url] Что касается ТЗ: 1. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен коллега, который поможет раскрутить instagram. Ролики и фото делаю постоянно, а вот в продвижении ничего не понимаю Нужна помощь «аса" Цену обсудим индвидуально Сотрудничество - долгосрочноеСоциальные сети (SMM и SMO)36 заявокЗакрыт5 лет назад
Коллеги нужно оформить вновь созданный youtube канала. Очень нужно !!! Заключу партнерский денежный договор в течение 3-х дней. Ролики по плану будут появляться раз в 2-ве/ 3-ри недели. Канал - информационный/развлекательный. Пока некачественные ролики для примера ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад