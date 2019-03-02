Scrip1987

Михаил Scrip1987

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Креатив, креатив и еще раз не жалко написать творчество

  • Продвижение канала в Youtube

    Нужен постоянный коллега, который будет на регулярной основе заниматься продвижением youtube канала. Сложность в том, что канал не подразумевает рекламу кого-то товара. Канал размещает личное видео - стенд ап или интервью. В разговоре с опытным специалистом, который ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление YOUTUBE канала

    Александр, привет. Мне нравятся Ваши дизайн проекты. Предлагаю оформление моего нового youtube канала + логотип Ролики по плану будут появляться раз в 2-ве/ 3-ри недели.  Канал - информационный/развлекательный. Пока некачественные ролики для примера можно увидеть здесь.  [url=https://www.youtube.com/channel/UCWgwltoC8pz_BdC42lKiUoQ]https://www.youtube.com/channel/UCWgwltoC8pz_BdC42lKiUoQ [/url] Что касается ТЗ: 1. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение в Instagram

    Нужен коллега, который поможет раскрутить instagram. Ролики и фото делаю постоянно, а вот в продвижении ничего не понимаю Нужна помощь «аса" Цену обсудим индвидуально Сотрудничество - долгосрочное

    Продвижение в Instagram
    Социальные сети (SMM и SMO)36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление канала YOUTUBE

    Коллеги нужно оформить вновь созданный youtube канала. Очень нужно !!! Заключу партнерский денежный договор в течение 3-х дней. Ролики по плану будут появляться раз в 2-ве/ 3-ри недели. Канал - информационный/развлекательный. Пока некачественные ролики для примера ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад