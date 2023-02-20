ScromDesing

Дизайнер I Обложки, аватары, логотипы и т.д

Приветствую, я Артур, являюсь дизайнером, в основном работаю с проектами в оформлении дизайном пабликов, аккаунтов, каналов и сайтов. В примерах лишь малая часть демо-проектов что были оформлены для этого сайта за пару часов.

Другие и более интересные работы могу предоставить по просьбе в телеграмм. Работаю не только над дизайном но и текстом, возможно создание превью для поста, качественная обработка фотографии и многое другое, открыт к предложениям.

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О СЕБЕ:

Пунктуален. (Даю конкретную дату готовности проекта)

Лоялен к работе. (Внесу правки в дизайн в течении суток - БЕСПЛАТНО)

Предоставляю исходники. (К примеру: PSD дизайна, макеты, отдельные вырезки и логотипы с фоновым и без фоновом формате)