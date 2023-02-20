ScromDesing

Артур ScromDesingScromDesing
Приветствую, я Артур, являюсь дизайнером, в основном работаю с проектами в оформлении дизайном пабликов, аккаунтов, каналов и сайтов. В примерах лишь малая часть демо-проектов что были оформлены для этого сайта за пару часов.
Другие и более интересные работы могу предоставить по просьбе в телеграмм. Работаю не только над дизайном но и текстом, возможно создание превью для поста, качественная обработка фотографии и многое другое, открыт к предложениям.
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О СЕБЕ:
Пунктуален. (Даю конкретную дату готовности проекта)
Лоялен к работе. (Внесу правки в дизайн в течении суток - БЕСПЛАТНО)
Предоставляю исходники. (К примеру: PSD дизайна, макеты, отдельные вырезки и логотипы с фоновым и без фоновом формате)
Работаю по 50% предоплате (Безопасные сделки приемлемы)
КОНТАКТЫ:
- Telegram - @scromdesygn
- Email - [email protected]
Буду рад сотрудничеству!