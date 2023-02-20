ScromDesing

Артур ScromDesing

 
23 годаРоссия/Новосибирск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Дизайнер I Обложки, аватары, логотипы и т.д

Приветствую, я Артур, являюсь дизайнером, в основном работаю с проектами в оформлении дизайном пабликов, аккаунтов, каналов и сайтов. В примерах лишь малая часть демо-проектов что были оформлены для этого сайта за пару часов.

Другие и более интересные работы могу предоставить по просьбе в телеграмм. Работаю не только над дизайном но и текстом, возможно создание превью для поста, качественная обработка фотографии и многое другое, открыт к предложениям.

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О СЕБЕ:

  • Пунктуален. (Даю конкретную дату готовности проекта)

  • Лоялен к работе. (Внесу правки в дизайн в течении суток - БЕСПЛАТНО)

  • Предоставляю исходники. (К примеру: PSD дизайна, макеты, отдельные вырезки и логотипы с фоновым и без фоновом формате)

  • Работаю по 50% предоплате (Безопасные сделки приемлемы)

    КОНТАКТЫ:

    - Telegram - @scromdesygn
    - Email - [email protected]

    Буду рад сотрудничеству!