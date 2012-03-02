Чеснокова Елена.
Электронная почта: [email protected]
Телефон: 89157975532.
ICQ: 301586458
Город: Владимир.
Пожелания к будущей работе
Должность: переводчик, копирайтер, обработка фото.
График работы: свободный.
Опыт работы
2008-2010 Перевод научной литературы на Кафедре Истории и Археологии ВлГУ.
Перевод научных статей и аннотаций англ-рус, перевод аннотаций рус-англ.
янв.-апр. 2009 Модератор сайта АМК "Русо". Написание и публикация новостей, модерирование сайта и форума.
2011-2012 Видео и фото монтаж.
Образование:
Основное — бакалавр исторических наук (ВлГУ, Исторический факультет).
Специальность: историк.
Имеется квалификация Помощника переводчика технической литературы (англ. яз).
Профессиональные навыки
Английский язык — свободно (письменный), немецкий - начальный уровень. Отличное владение русским языком.
Написание статей, обзоров, репортажей.
Опыт работы с большим объемом информации.
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Photoshop, Lightroom).
Высокая скорость печати.