Sculd

Елена Sculd

 
33 годаРоссия/Владимир
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Чеснокова Елена.

Электронная почта: [email protected]

Телефон: 89157975532.

ICQ: 301586458

Город: Владимир.

Пожелания к будущей работе

Должность: переводчик, копирайтер, обработка фото.

График работы: свободный.

Опыт работы

2008-2010 Перевод научной литературы на Кафедре Истории и Археологии ВлГУ.

Перевод научных статей и аннотаций англ-рус, перевод аннотаций рус-англ.

янв.-апр. 2009 Модератор сайта АМК "Русо". Написание и публикация новостей, модерирование сайта и форума.

2011-2012 Видео и фото монтаж.

Образование:

Основное — бакалавр исторических наук (ВлГУ, Исторический факультет).

Специальность: историк.

Имеется квалификация Помощника переводчика технической литературы (англ. яз).

Профессиональные навыки

Английский язык — свободно (письменный), немецкий - начальный уровень. Отличное владение русским языком.

Написание статей, обзоров, репортажей.

Опыт работы с большим объемом информации.

Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Photoshop, Lightroom).

Высокая скорость печати.

Написание статейНовости для сайтаPhotoshop