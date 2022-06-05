SculptorAgency

Джелмач Дмитрий SculptorAgencySculptorAgency
34 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты под ключ, интернет-маркетинг, разработка и продвижение онлайн с нуля.
Привет.
Мы - Дима и Сергей = молодая веб-студия i-sculptor.com. Занимаемся интернет-маркетингом и продвижением разных проектов в сети интернет. В нашем портфолио уже есть несколько успешных интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов:
На данный момент можем предложить такие комплексные услуги:
Разработка сайтов:
- Сайты-визитки
- Landing Page
- Корпоративные сайты
- Интернет-магазины
- Смена CMS-платформы
- Дизайн/Редизайн
- Адаптивный дизайн
- Контекстология
- Таргетология
- Email-маркетинг
- Аудит
- Внутренняя оптимизация
- Юзабилити
- SEO-продвижение
- Контент-маркетинг
- SMM
- Копирайт
- Рерайт
- Написание статей, обзоров, пресс-релизов
- Редактура/корректура текстов
Каждый проект, с которым мы работаем - уникален. Потому подход к клиенту, как и цена работ, сугубо индивидуальны. У нас есть свои любимые тематики, которые получают хорошие СКИДКИ просто потому, что они любимые.