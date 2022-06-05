SculptorAgency

Джелмач Дмитрий SculptorAgency

 
34 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты под ключ, интернет-маркетинг, разработка и продвижение онлайн с нуля.

Привет.

Мы - Дима и Сергей = молодая веб-студия i-sculptor.com. Занимаемся интернет-маркетингом и продвижением разных проектов в сети интернет. В нашем портфолио уже есть несколько успешных интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов:

https://effectprof.com.ua/

https://studiopack.ua

https://lavinashop.com.ua

https://ryterna.ua

На данный момент можем предложить такие комплексные услуги:

Разработка сайтов:

  • Сайты-визитки
  • Landing Page
  • Корпоративные сайты
  • Интернет-магазины
Модернизация сайтов:

  • Смена CMS-платформы
  • Дизайн/Редизайн
  • Адаптивный дизайн
Интернет-маркетинг:

  • Контекстология
  • Таргетология
  • Email-маркетинг
SEO:

  • Аудит
  • Внутренняя оптимизация
  • Юзабилити
  • SEO-продвижение
Поддержка:

  • Контент-маркетинг
  • SMM
Работа с текстами:

  • Копирайт
  • Рерайт
  • Написание статей, обзоров, пресс-релизов
  • Редактура/корректура текстов
В работе используем современные аналитические системы, а так же многолетний опыт в этой сфере.

Каждый проект, с которым мы работаем - уникален. Потому подход к клиенту, как и цена работ, сугубо индивидуальны. У нас есть свои любимые тематики, которые получают хорошие СКИДКИ просто потому, что они любимые.

Написание статей