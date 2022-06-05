SculptorAgency

Сайты под ключ, интернет-маркетинг, разработка и продвижение онлайн с нуля.

Привет.

Мы - Дима и Сергей = молодая веб-студия i-sculptor.com. Занимаемся интернет-маркетингом и продвижением разных проектов в сети интернет. В нашем портфолио уже есть несколько успешных интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов:

https://effectprof.com.ua/

https://studiopack.ua

https://lavinashop.com.ua

https://ryterna.ua

На данный момент можем предложить такие комплексные услуги:

Разработка сайтов:

Сайты-визитки

Landing Page

Корпоративные сайты

Интернет-магазины

Модернизация сайтов:

Смена CMS-платформы

Дизайн/Редизайн

Адаптивный дизайн

Интернет-маркетинг:

Контекстология

Таргетология

Email-маркетинг

SEO:

Аудит

Внутренняя оптимизация

Юзабилити

SEO-продвижение

Поддержка:

Контент-маркетинг

SMM

Работа с текстами:

Копирайт

Рерайт

Написание статей, обзоров, пресс-релизов

Редактура/корректура текстов

В работе используем современные аналитические системы, а так же многолетний опыт в этой сфере.

Каждый проект, с которым мы работаем - уникален. Потому подход к клиенту, как и цена работ, сугубо индивидуальны. У нас есть свои любимые тематики, которые получают хорошие СКИДКИ просто потому, что они любимые.