3d-моделер, расчётчик
Обучаюсь на 5 курсе в МГТУ им. Н.Э.Баумана на инженера-конструктора.
Параллельно уже год работаю инженером-конструктором в фирме. Несколько лет был инженером в молодёжном космическом центре
Уверенный пользователь пакетов SOLIDWORKS и Inventor.
✔️ Создание деталей и сборок по чертежам✔️ Разработка КД
✔️Разработка заданий под 3d-печать, литьё, фрезеровку✔️ расчёт разработанных деталей и сборок
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ракета1 просмотр
- Вентиль1 просмотр
- Спутник CubeSat1 просмотр
Машиностроение
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Чертежи и Схемы
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$5/час
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