3d-моделер, расчётчик

Обучаюсь на 5 курсе в МГТУ им. Н.Э.Баумана на инженера-конструктора.

Параллельно уже год работаю инженером-конструктором в фирме. Несколько лет был инженером в молодёжном космическом центре

Уверенный пользователь пакетов SOLIDWORKS и Inventor.

✔️ Создание деталей и сборок по чертежам✔️ Разработка КД

✔️Разработка заданий под 3d-печать, литьё, фрезеровку✔️ расчёт разработанных деталей и сборок