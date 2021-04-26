Студент курса SEO-специалист от Ingate
Прошел курс SEO-специалист, защитил диплом. Продолжаю изучать веб-аналитику и веб-верстку. Планирую развиваться в интернет-маркетинге (изучаю веб-аналитику, веб-верстку на данный момент): хочу
освоить SMM, контекстную и таргетированную рекламу.
Навыки
● Знание инструментов Google Analytics, Google search console, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика, Megaindex, Screaming Frog SEO Spider, Megaindex, Rush Analytics, Serpstat, Netpeak
● Знание программ Power Point, Excel, Word
● Прогнозирование трафика и позиции в поиске
● Сбор семантического ядра
● Кластеризация и распределение запросов по посадочным страницам
● Составление мета-тегов (h1, title, description)
● Формирование и коррекция текстового контента
● Проверка навигации сайта
● Анализ коммерческих факторов
● Анализ поведенческих показателей
● Аудит ссылочной массы сайта
● Проверка мобильной оптимизации сайта
● Проверка сайта на санкции ПС