SEO-специалист

Студент курса SEO-специалист от Ingate

Прошел курс SEO-специалист, защитил диплом. Продолжаю изучать веб-аналитику и веб-верстку. Планирую развиваться в интернет-маркетинге (изучаю веб-аналитику, веб-верстку на данный момент): хочу

освоить SMM, контекстную и таргетированную рекламу.

Навыки

﻿● Знание инструментов Google Analytics, Google search console, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика, ﻿Megaindex, Screaming Frog SEO Spider, Megaindex, Rush Analytics, Serpstat, Netpeak

● Знание программ Power Point, Excel, Word

● Прогнозирование трафика и позиции в поиске

● Сбор семантического ядра

● Кластеризация и распределение запросов по посадочным страницам

﻿● Составление мета-тегов (h1, title, description)

● Формирование и коррекция текстового контента

● Проверка навигации сайта

● Анализ коммерческих факторов

● Анализ поведенческих показателей

● Аудит ссылочной массы сайта

● Проверка мобильной оптимизации сайта

● Проверка сайта на санкции ПС