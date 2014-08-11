Отличное знание английского, инженер-программист

Привет, меня зовут Дарья.

Я закончила педагогический университет, имею диплом по специальностям учитель английского языка, методист дошкольных учреждений, психолог. Хорошо владею английским и русским языком, педагогическими технологиями, 10 лет педстажа.

Также получила высшее образование по специальности "Программное обеспечение информационных систем". Владею навыками настройки ОС, работы в офисных и прикладных программах, HTML, Dreamweaver, Photoshop, программирование в Visual Basic, MathLab, базовое знание MathCad, Delphi, PHP, Java.

Есть опыт написания рефератов, курсовых, практических и лабораторных по английскому, педагогическим и психологическим дисциплинам, а также по операционным системам, программному обеспечению, офисным программам, VB и MathLab.

Легко обучаема, общительна, старательна. Интересует разнообразная работа, от простой до сложной. Со мной легко договориться. Всегда открыта для новых предложений.