Набор и расшифровка текста

Здравствуйте уважаемые заказчики. Меня зовут Александр. С 2003 года работал в туристическом бизнесе и занимался въездным туризмом. Основной

задачей было создание и составление маршрутов с программами и полным

описанием и оформлением. Продолжительная офисная работа позволила

приобрести полезные навыки при работе в Word, Exel и в других

программах. Есть опыт по созданию и продвижению сайтов, по написанию

статей, по оптимизации и наполнению страниц сайта. Так как в последние

годы поток туристов снизился в разы, то теперь есть время и возможность

заниматься многими другими делами, кроме туризма, не находясь при этом

весь день на работе. У меня хорошая скорость набора текста. Могу

предложить качественные услуги по написанию, копированию и расшифровке

текстовых материалов. Соглашусь на работу с составлением и заполнением

таблиц. В общем, можете обращаться касаемо любых услуг связанных с

офисной работой. Возьмусь за любую работу, которую смогу качественно

выполнить.

С уважением Александр.