Здравствуйте уважаемые заказчики. Меня зовут Александр. С 2003 года работал в туристическом бизнесе и занимался въездным туризмом. Основной
задачей было создание и составление маршрутов с программами и полным
описанием и оформлением. Продолжительная офисная работа позволила
приобрести полезные навыки при работе в Word, Exel и в других
программах. Есть опыт по созданию и продвижению сайтов, по написанию
статей, по оптимизации и наполнению страниц сайта. Так как в последние
годы поток туристов снизился в разы, то теперь есть время и возможность
заниматься многими другими делами, кроме туризма, не находясь при этом
весь день на работе. У меня хорошая скорость набора текста. Могу
предложить качественные услуги по написанию, копированию и расшифровке
текстовых материалов. Соглашусь на работу с составлением и заполнением
таблиц. В общем, можете обращаться касаемо любых услуг связанных с
офисной работой. Возьмусь за любую работу, которую смогу качественно
выполнить.
С уважением Александр.