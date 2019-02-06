На сайте ловлю такую ошибку: Через что реклама не показывалась (именно в нижнем блоке). Я решил проблему тем, что добавил такой код куда-то рандомно ниже: [code][/code] Реклама начала показываться, но ошибка осталась. Ищу того кто: [list=1][*]Устранит ошибку.[*]Сделает оптимизацию рекламы ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Ссорится только на эти div-ы. Не думаю, что нужно сложно это исправить. Показывает эти смещения макета только по этой ссылке: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk&url=https%3A%2F%2Fgames-walker.com%2F4-fotki-1-slovo-otvety%2F Исправить это смещение и письменно объяснить мне, как это исправлять в будущем. Это обязательный пункт ТС. Уменьшить смещение ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
на сайте есть навигационные ссылки, которые работают через table of contents [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgames-walker.com%2Fwords-of-wonders-otvety-na-vse-urovni-na-odnoj-stranice%2F]https://games-walker.com/words-of-wonders-otvety-na-vse-urovni-na-odnoj-stranice/[/url] как здесь https://content.freelancehunt.com/textattach/f037b/76e94/842476/1602769531574.png работают они через плагин Ultimate Blocks мне надо, чтоб те ссылки все перезагружали страницу и вели к необходимому id- страницы. Автоматически, при нажатии. и есть еще такой код на сайте [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fapplegamesiphone.com%2F]https://applegamesiphone.com/ [/url]в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Все техническое задание находится по ссылке: Ищу ответственного человека, который в заявленые им сроки выполнит задание [url=https://docs.google.com/document/d/1DZEpsVP_LNQqvWVwVcPQTJ_kNmqVpn1ChV796wdvASE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1DZEpsVP_LNQqvWVwVcPQTJ_kNmqVpn1ChV796wdvASE/edit?usp=sharing[/url]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Мне надо помощь с NewsBlog модулем. Кто может помочь со следущими задачами: [list][*]1 -запустить модуль. Так как я использую seobackpack (нуленый), а под этот ЧПУ еще не настраивали плагин.[*]2 - шаблон.[*]3 - ну и чтоб была мультиязычность. Сейчас ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
http://online-statistics.org/ на сайте есть мультиязычность, которая работает через поддомены. Сайт полностью и прекрасно работал на предыдущем хостинге, но я ушел из него. Нужно посмотреть, как сайт работал на прошлой хостинга и так же настроить его на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать оптимизацию сайта (главной страницы, страницы категории, страницы продукта и страницы статьи), чтобы он прошел page speed inside до 95 + -2% для мобильных устройств и столько же для компьютеров. А время до полного ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Отверстать сайт https://edition.cnn.com/, взяв за основу структуру, сделать вёрстку всех шаблонних страниц сайта, шрифтов и прочего. Также сделать включительно сделать моб. версию сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
сделать PSD макет сайта https://edition.cnn.com/ надо сделать макети всех шаблонних страницДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно скопировать верстку всего сайта. Нужна именно оболочка, к которой все потом привяжет програмист. Верстка должна работать на мобильних устройствах. Скопировать надо все "шаблонние" страници сайта: [url=https://edition.cnn.com/]https://edition.cnn.com/[/url]Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
нужно скопировать верстку всего сайта. Нужна именно оболочка, к которой все потом привяжет програмист. Верстка должна работать на мобильних устройствах. Скопировать надо все "шаблонние" страници сайта: https://edition.cnn.com/HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад