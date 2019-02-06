на сайте есть навигационные ссылки, которые работают через table of contents [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgames-walker.com%2Fwords-of-wonders-otvety-na-vse-urovni-na-odnoj-stranice%2F]https://games-walker.com/words-of-wonders-otvety-na-vse-urovni-na-odnoj-stranice/[/url] как здесь https://content.freelancehunt.com/textattach/f037b/76e94/842476/1602769531574.png работают они через плагин Ultimate Blocks мне надо, чтоб те ссылки все перезагружали страницу и вели к необходимому id- страницы. Автоматически, при нажатии. и есть еще такой код на сайте [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fapplegamesiphone.com%2F]https://applegamesiphone.com/ [/url]в ...