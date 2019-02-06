Sebades

Святослав Sebades

 
31 годУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$415
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен експерт с работой google ads + оптимизация

    На сайте ловлю такую ошибку: Через что реклама не показывалась (именно в нижнем блоке). Я решил проблему тем, что добавил такой код куда-то рандомно ниже: [code]﻿[/code] Реклама начала показываться, но ошибка осталась. Ищу того кто: [list=1][*]Устранит ошибку.[*]Сделает оптимизацию рекламы ...

    Google Ads
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Исправить смещение макета (cls) сайта games-walker.com

    Ссорится только на эти div-ы. Не думаю, что нужно сложно это исправить. Показывает эти смещения макета только по этой ссылке: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk&amp;url=https%3A%2F%2Fgames-walker.com%2F4-fotki-1-slovo-otvety%2F Исправить это смещение и письменно объяснить мне, как это исправлять в будущем. Это обязательный пункт ТС. Уменьшить смещение ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать перезагрузку страницы при нажатии на ссылку wordpress

    на сайте есть навигационные ссылки,  которые работают через table of contents  [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgames-walker.com%2Fwords-of-wonders-otvety-na-vse-urovni-na-odnoj-stranice%2F]https://games-walker.com/words-of-wonders-otvety-na-vse-urovni-na-odnoj-stranice/[/url] как здесь https://content.freelancehunt.com/textattach/f037b/76e94/842476/1602769531574.png работают они через плагин Ultimate Blocks мне надо, чтоб те ссылки все перезагружали страницу и вели к необходимому id- страницы. Автоматически, при нажатии. и есть еще такой код на сайте [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fapplegamesiphone.com%2F]https://applegamesiphone.com/ [/url]в ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать правки проекта на YII

    Все техническое задание находится по ссылке: Ищу ответственного человека, который в заявленые им сроки выполнит задание [url=https://docs.google.com/document/d/1DZEpsVP_LNQqvWVwVcPQTJ_kNmqVpn1ChV796wdvASE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1DZEpsVP_LNQqvWVwVcPQTJ_kNmqVpn1ChV796wdvASE/edit?usp=sharing[/url]

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подстроить NewsBlog под seobackpack opencart 2.3

    Мне надо помощь с NewsBlog  модулем. Кто может помочь со следущими задачами: [list][*]1 -запустить модуль. Так как я использую seobackpack (нуленый), а под этот ЧПУ еще не настраивали плагин.[*]2 - шаблон.[*]3 - ну и чтоб была мультиязычность. Сейчас ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подключить готовую мультиязычность к поддоменам на Yii2

    http://online-statistics.org/ на сайте есть мультиязычность, которая работает через поддомены. Сайт полностью и прекрасно работал на предыдущем хостинге, но я ушел из него. Нужно посмотреть, как сайт работал на прошлой хостинга и так же настроить его на ...

    JavascriptYii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать оптимизацию сайта https://pyvnytsia.com

    Нужно сделать оптимизацию сайта (главной страницы, страницы категории, страницы продукта и страницы статьи), чтобы он прошел page speed inside до 95 + -2% для мобильных устройств и столько же для компьютеров. А время до полного ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отверстать сайт

    Отверстать сайт https://edition.cnn.com/, взяв за основу структуру, сделать вёрстку всех шаблонних страниц сайта, шрифтов и прочего.  Также сделать включительно сделать моб. версию сайта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно скопировать верстку всего сайта

    Нужно скопировать верстку всего сайта. Нужна именно оболочка, к которой все потом привяжет програмист. Верстка должна работать на мобильних устройствах. Скопировать надо все "шаблонние" страници сайта: [url=https://edition.cnn.com/]https://edition.cnn.com/[/url]

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать верстку

    нужно скопировать верстку всего сайта. Нужна именно оболочка, к которой все потом привяжет програмист. Верстка должна работать на мобильних устройствах. Скопировать надо все "шаблонние" страници сайта: https://edition.cnn.com/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
$415
10 баллов
5 лет назад
Отверстать сайт
Отличный заказчик, рекомендую к работе!
Испольнитель терпеливо ждал моих ответов. Сделал хорошо, верстка прошла валидацию тестов на мобильность, в3 (ну почти все кроме альт в изображениях, но я ето исправлю сам).
Ответный отзыв
rak15071982
Владислав 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
35 отзывов(-4)
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать верстку
Всё в порядке.Рекомендую.
Проект не бил сделан. Оказалось, скопировать ту верстку практически невозможно, что подтвердили и другие верстальщики. Жаль, что Владислав не проверил ето до того, как взялся за проект.
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