Наполнение сайтов, любые админки. Разработка сайтов на Bitrix,WordPress,Tilda, Editor X, ModX.
Внимание! Могу предложить расчет через платёжную систему Payoneer.
Наработан большой опыт контент-менеджером и проджект-менеджером.
Работала с такими группами товаров: электро-техническая продукция, серверное оборудование, 3д-принтеры, сексшоп, бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника, ПО, автомобили, мототехника, упаковка, кабельная продукция, светильники, мебель, дома, строительный инструмент, сантехника, парфюмерия, косметика, секондхенд, и многие другие сферы деятельности.
А также:
- являюсь сертифицированным специалистом Яндекс.Метрики
- имею опыт в оформлении соц. сетей
- имею опыт в настройке и ведении контекстной рекламы
- могу помочь с разработкой дизайна сайта или созданием лого (работаю в Figma, Photoshop)
- я транскрибатор, если проще - переведу аудио (видео) в текст для субтитров, грамотно и быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов
- отлично владею Exсel, помогу спарсить данные, обработаю ваши таблицы качественно и оперативно