Наполнение сайтов: качественно, оперативно. Разработка на Bitrix,WordPress,Tilda, ModX. Веб-дизайн

Наполнение сайтов, любые админки. Разработка сайтов на Bitrix,WordPress,Tilda, Editor X, ModX.

Внимание! Могу предложить расчет через платёжную систему Payoneer.

Наработан большой опыт контент-менеджером и проджект-менеджером.

Работала с такими группами товаров: электро-техническая продукция, серверное оборудование, 3д-принтеры, сексшоп, бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника, ПО, автомобили, мототехника, упаковка, кабельная продукция, светильники, мебель, дома, строительный инструмент, сантехника, парфюмерия, косметика, секондхенд, и многие другие сферы деятельности.

А также:

- являюсь сертифицированным специалистом Яндекс.Метрики

- имею опыт в оформлении соц. сетей

- имею опыт в настройке и ведении контекстной рекламы

- могу помочь с разработкой дизайна сайта или созданием лого (работаю в Figma, Photoshop)

- я транскрибатор, если проще - переведу аудио (видео) в текст для субтитров, грамотно и быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов

- отлично владею Exсel, помогу спарсить данные, обработаю ваши таблицы качественно и оперативно