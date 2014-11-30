Security-Help

Петр Волков Security-Help

 
42 годаУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Занимаемся профессиональной подготовкой материалов для сайтов СМИ

Наша компания предоставляет услуги по написанию и публикации новостных материалов для сайтов средств массовой информации (СМИ). Мы следим за появлением новостей по заданной тематике на западных и отечественных сайтах, осуществляем анализ полученных данных, пишем новость и размещаем ее на сайте заказчика.

В каждый рабочий день на сайте клиента появляется оговоренное количество новостных публикаций. Абсолютно все новости являются авторскими (сбор информации из различных источников, включая сайты иностранных СМИ + анализ). Мы работаем на английском, русском и украинском языках. Обеспечиваем оперативность публикации новостей в течение рабочего времени (09:00 – 20.00 МСК).

Аккуратность и грамотность гарантируем.

  • Адаптивная верстка

    У нас есть адаптивная верстка и файлы стилей под различные разрешения. Необходимо сделать верстку под разрешение 1600x1200, не поломав структуру страниц.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменение дизайна нескольких страниц сайта

    $100

    Добрый день! Нужен дизайнер, который сможет поработать сегодя, в эти выходные и с понедельника. задачи: 1) Требуется перерисовать некоторые картинки на сайте, а также "подтюнить" некоторые элементы. 2) Перерисовать несколко лендинговых страниц. Стоимость работ договорная.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Изменение дизайна нескольких страниц сайта
все прошло хорошо
Все понравилось.
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