Security-Help

Занимаемся профессиональной подготовкой материалов для сайтов СМИ

Наша компания предоставляет услуги по написанию и публикации новостных материалов для сайтов средств массовой информации (СМИ). Мы следим за появлением новостей по заданной тематике на западных и отечественных сайтах, осуществляем анализ полученных данных, пишем новость и размещаем ее на сайте заказчика.

В каждый рабочий день на сайте клиента появляется оговоренное количество новостных публикаций. Абсолютно все новости являются авторскими (сбор информации из различных источников, включая сайты иностранных СМИ + анализ). Мы работаем на английском, русском и украинском языках. Обеспечиваем оперативность публикации новостей в течение рабочего времени (09:00 – 20.00 МСК).

Аккуратность и грамотность гарантируем.