Security-Help

У нас есть адаптивная верстка и файлы стилей под различные разрешения. Необходимо сделать верстку под разрешение 1600x1200, не поломав структуру страниц.
Наша компания предоставляет услуги по написанию и публикации новостных материалов для сайтов средств массовой информации (СМИ). Мы следим за появлением новостей по заданной тематике на западных и отечественных сайтах, осуществляем анализ полученных данных, пишем новость и размещаем ее на сайте заказчика.
В каждый рабочий день на сайте клиента появляется оговоренное количество новостных публикаций. Абсолютно все новости являются авторскими (сбор информации из различных источников, включая сайты иностранных СМИ + анализ). Мы работаем на английском, русском и украинском языках. Обеспечиваем оперативность публикации новостей в течение рабочего времени (09:00 – 20.00 МСК).
Аккуратность и грамотность гарантируем.
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день! Нужен дизайнер, который сможет поработать сегодя, в эти выходные и с понедельника. задачи: 1) Требуется перерисовать некоторые картинки на сайте, а также "подтюнить" некоторые элементы. 2) Перерисовать несколко лендинговых страниц. Стоимость работ договорная.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад