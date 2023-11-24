Меня зовут Сергей и я веб-дизайнер. Специализируюсь на дизайне одностраничных сайтов, а также презентаций, баннеров, логотипов, карточек для маркетплейсов, визиток.



Главными инструментами моей работы являются:

- Figma

- Tilda

- Adobe Photoshop



Буду готов создать для вас уникальный дизайн. Помогаю делать сайты лучше, отталкиваясь от потребностей пользователей. Уникальность моей работы заключается индивидуальном профессиональном подходе, а также вниманию к каждой детали. Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества.