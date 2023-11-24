Sedask

Сергей Ксёнда Sedask

 
35 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Меня зовут Сергей и я веб-дизайнер. Специализируюсь на дизайне одностраничных сайтов, а также презентаций, баннеров, логотипов, карточек для маркетплейсов, визиток.

Главными инструментами моей работы являются:
- Figma
- Tilda
- Adobe Photoshop

Буду готов создать для вас уникальный дизайн. Помогаю делать сайты лучше, отталкиваясь от потребностей пользователей. Уникальность моей работы заключается индивидуальном профессиональном подходе, а также вниманию к каждой детали. Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества.