Меня зовут Сергей и я веб-дизайнер. Специализируюсь на дизайне одностраничных сайтов, а также презентаций, баннеров, логотипов, карточек для маркетплейсов, визиток.
Главными инструментами моей работы являются:
- Figma
- Tilda
- Adobe Photoshop
Буду готов создать для вас уникальный дизайн. Помогаю делать сайты лучше, отталкиваясь от потребностей пользователей. Уникальность моей работы заключается индивидуальном профессиональном подходе, а также вниманию к каждой детали. Всегда готов к интересным проектам и открыт для сотрудничества.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Карточка для Wildberries №51 просмотр
- Карточка для Wildberries №41 просмотр
- Карточка для Wildberries №32 просмотра
- Карточка для Wildberries №21 просмотр
- Карточка для Wildberries №1нет просмотров
- Одноэкранный сайт рекламного агенства2 просмотра
- Одноэкранный сайт для автосалона1 просмотр
- Landing Page сайта доставки2 просмотра