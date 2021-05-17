Sedletskaya_Kate

Екатерина Сухорукова Sedletskaya_KateSedletskaya_Kate
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Пишу тексты, посты,статьи. Правка текстов, литературный перевод. Копирайтинг, рерайтинг.
На протяжении года издавала собственную газету со статьями, посвящённым, в основном, психологии.
Будут близки и интересны темы, связанные с психологией красотой, модой, спортом, медициной.
Но готова вникнуть и взяться почти за любую тему. Быстро усваиваю и обрабатываю материал. Грамотно пишу и излагаю мысли.
Портфолио предложить не могу в силу отсутствия такового.
Т.к. опыта работы копирайтера нет, то готова работать за меньшие деньги,чем коллеги. Но это никак не умаляет моих способностей)
Просто я на старте.