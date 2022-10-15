Помогу с сюжетом для квеста/игры/книги, а также озвучу вашего персонажа!

Привет! Вам хочется создать игру, в которой будет крутой сюжет и продумано всё: от лута до локаций? Тогда с радостью помогу с этой интересной задачей!

Сколько себя помню, я всегда создавал сюжеты для настольных и ролевых игр, а ещё у меня были проекты для компьютерных игр. И было бы здорово наконец увидеть свои идеи в реализации. Поэтому смело пишите!

Также пробовал себя в написании рассказов и в озвучке персонажей, поэтому готов с радостью предложить и эти услуги.