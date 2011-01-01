+373 778 63738 [email protected] график занятости-полный

2013

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва Факультет финансовый менеджмент, Аспирантура

2010

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва финансы и кредит, финансовый менеджмент

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Немецкий — базовые знания

Французский — читаю профессиональную литературу

Повышение квалификации, курсы

2014

Курсы "Microsoft Office Excel 2013 Step by Step, Level 3 Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана

2008

Курсы по "US GAAP" Ernst&Young, сертификат

Тесты, экзамены

2010

Лауреат премии при поддержке талантливой молодежи. Приоритетный национальный проект"Образование" Министерство образования и науки РФ

Опыт работы 5 лет

Январь 2015-по настоящее время - временно не работаю

Октябрь 2011 —январь 2015-3 года 4 месяца

ООО "Медиа-Маркт-Сатурн"Москва, mediamarkt.ru

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника...

финансовый аналитик в отделе маркетинга и в отделе финансового контроля

1. Сведение маркетингового бюджета с целью планирования маркетинговых расходов на

соответствующий год.

2. Консолидация информации о маркетинговых расходах на основе контрактов,

заключенных с центральным офисом, а также данных, маркетинговыми специалистами магазинов.

3. Подготовка и сведение информации для расчета и согласования годовых лимитов

рекламных расходов магазинов, а также лимитов на локальные активности магазинов

4. Консолидация информации о маркетинговых расходах для предоставления

ежемесячных прогнозов расходования средств маркетингового бюджета в отдел

контроллинга.

5. Осуществление оперативного планирования маркетинговых расходов, на основе

данных отдела маркетинга

6. Проверка корректности и соответствия данных счетов, счетов-фактур суммам, запланированным

в маркетинговом бюджете

7. Фиксация в бюджетном файле сумм, выставленных контрагентами за

прдоставленные услуги, на основании подтверждений специалистов, ответственных

за направление, и контроль соответствия размещений согласованным лимитам.

8. Формирование и предоставление ежемесячных аккруальных отчетов для отдела

бухгалтерии

9. Сопоставление и анализ данных по маркетинговым расходам в соответствии с

официальной финансовой отчётностью с данными, полученными отделом маркетинга

11. Контроль за целевым использованием средств маркетингового бюджета, исходя

из существующего перечня рекламных расходов

12. Предоставление фактических данных по маркетинговым расходам в закрытых

периодах и прогнозных данных по планируемым периодам маркетинговым специалистам

магазинов

13. Консолидация и анализ информации о доходах, полученных от размещения

ТВ-роликов 3-их лиц на Инстор-ТВ магазинов Медиа Маркт

14. Подготовка бюджета капитальных затрат, затрат на персонал, маркетинговых

расходов и доходов.

15. План-фактный анализ капитальных затрат, затрат на персонал, маркетинговых

расходов и доходов

16.Выполнение отдельных функций, задач по поручению руководителя связанных, с

исполнением непосредственных обязанностей, входящих в компетенцию специалиста.

Октябрь 2009 —май 2011-1 год 8 месяцев

ЗАО "И.Т.И."Мытищи

экономист

Подготовка бюджетов сырья, материалов, себестоимости готовой продукции, производственных программ.

Участие в технико-экономическом обосновании освоения новых видов продукции,

услуг.

Экономический анализ, обоснование целесообразности

производственно-экономических затрат.

Подготовка экономических расчетов для анализа финансово-экономической

деятельности предприятия.

План-фактный анализ.