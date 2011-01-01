+373 778 63738 [email protected] график занятости-полный
2013
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва Факультет финансовый менеджмент, Аспирантура
2010
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва финансы и кредит, финансовый менеджмент
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Немецкий — базовые знания
Французский — читаю профессиональную литературу
Повышение квалификации, курсы
2014
Курсы "Microsoft Office Excel 2013 Step by Step, Level 3 Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им. Н.Э.Баумана
2008
Курсы по "US GAAP" Ernst&Young, сертификат
Тесты, экзамены
2010
Лауреат премии при поддержке талантливой молодежи. Приоритетный национальный проект"Образование" Министерство образования и науки РФ
Опыт работы 5 лет
Январь 2015-по настоящее время - временно не работаю
Октябрь 2011 —январь 2015-3 года 4 месяца
ООО "Медиа-Маркт-Сатурн"Москва, mediamarkt.ru
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника...
финансовый аналитик в отделе маркетинга и в отделе финансового контроля
1. Сведение маркетингового бюджета с целью планирования маркетинговых расходов на
соответствующий год.
2. Консолидация информации о маркетинговых расходах на основе контрактов,
заключенных с центральным офисом, а также данных, маркетинговыми специалистами магазинов.
3. Подготовка и сведение информации для расчета и согласования годовых лимитов
рекламных расходов магазинов, а также лимитов на локальные активности магазинов
4. Консолидация информации о маркетинговых расходах для предоставления
ежемесячных прогнозов расходования средств маркетингового бюджета в отдел
контроллинга.
5. Осуществление оперативного планирования маркетинговых расходов, на основе
данных отдела маркетинга
6. Проверка корректности и соответствия данных счетов, счетов-фактур суммам, запланированным
в маркетинговом бюджете
7. Фиксация в бюджетном файле сумм, выставленных контрагентами за
прдоставленные услуги, на основании подтверждений специалистов, ответственных
за направление, и контроль соответствия размещений согласованным лимитам.
8. Формирование и предоставление ежемесячных аккруальных отчетов для отдела
бухгалтерии
9. Сопоставление и анализ данных по маркетинговым расходам в соответствии с
официальной финансовой отчётностью с данными, полученными отделом маркетинга
11. Контроль за целевым использованием средств маркетингового бюджета, исходя
из существующего перечня рекламных расходов
12. Предоставление фактических данных по маркетинговым расходам в закрытых
периодах и прогнозных данных по планируемым периодам маркетинговым специалистам
магазинов
13. Консолидация и анализ информации о доходах, полученных от размещения
ТВ-роликов 3-их лиц на Инстор-ТВ магазинов Медиа Маркт
14. Подготовка бюджета капитальных затрат, затрат на персонал, маркетинговых
расходов и доходов.
15. План-фактный анализ капитальных затрат, затрат на персонал, маркетинговых
расходов и доходов
16.Выполнение отдельных функций, задач по поручению руководителя связанных, с
исполнением непосредственных обязанностей, входящих в компетенцию специалиста.
Октябрь 2009 —май 2011-1 год 8 месяцев
ЗАО "И.Т.И."Мытищи
экономист
Подготовка бюджетов сырья, материалов, себестоимости готовой продукции, производственных программ.
Участие в технико-экономическом обосновании освоения новых видов продукции,
услуг.
Экономический анализ, обоснование целесообразности
производственно-экономических затрат.
Подготовка экономических расчетов для анализа финансово-экономической
деятельности предприятия.
План-фактный анализ.