Инженер проектировщик

Языки: Английский (Средний)

Навыки: AutoCAD (уверенный пользователь), Умение читать строительные чертежи, Программирование на Python, Photoshop, Revit (базовый уровень), Уверенный пользователь ПК, MS Office

Образование: Московский государственный строительный университет. Бакалавриат, Очная, 2 курс. Институт промышленного и гражданского строительства (ИПГС) 2021 - 2025

Опыт работы:

Помощник главного инженера в ООО "Техстройпроект". июль 2022 - август 2022

Помощь в разработке графических чертежей проектной документации, сбор исходных данных и выполнение обмерных чертежей зданий и сооружений.

Разнорабочий в ООО "ЭнергоТрансСервис". июль 2021 - август 2021

Выполнение общестроительных работ на объектах строительства

О себе в общем:

Являлся активистом в школе и университете, участник множества олимпиад по математике и физике.