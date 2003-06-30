Языки: Английский (Средний)
Навыки: AutoCAD (уверенный пользователь), Умение читать строительные чертежи, Программирование на Python, Photoshop, Revit (базовый уровень), Уверенный пользователь ПК, MS Office
Образование: Московский государственный строительный университет. Бакалавриат, Очная, 2 курс. Институт промышленного и гражданского строительства (ИПГС) 2021 - 2025
Опыт работы:
Помощник главного инженера в ООО "Техстройпроект". июль 2022 - август 2022
Помощь в разработке графических чертежей проектной документации, сбор исходных данных и выполнение обмерных чертежей зданий и сооружений.
Разнорабочий в ООО "ЭнергоТрансСервис". июль 2021 - август 2021
Выполнение общестроительных работ на объектах строительства
О себе в общем:
Являлся активистом в школе и университете, участник множества олимпиад по математике и физике.