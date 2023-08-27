Транскрибация и расшифровка с аудио/видео в текст.Набор текста с печатного/рукописного оригинала.

Любые работы в Word, Excel, Publisher

Презентации в Power Point.

Наполнение сайтов контентом.

Создание баннеров, визиток, флаеров, логотипов.

Размещение рекламы на досках объявление.

Работаю быстро и качественно. К работе отношусь ответственно.