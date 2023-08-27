Транскрибация и расшифровка с аудио/видео в текст.Набор текста с печатного/рукописного оригинала.
Любые работы в Word, Excel, Publisher
Презентации в Power Point.
Наполнение сайтов контентом.
Создание баннеров, визиток, флаеров, логотипов.
Размещение рекламы на досках объявление.
Работаю быстро и качественно. К работе отношусь ответственно.
Портфолио
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- Наполнение интернет магазина товаром221 просмотр