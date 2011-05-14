Редактор, журналист, переводчик

Студентка Ульяновского государственного технического университета, ГФ, "Издательское дело и редактирование" (5 курс). Вторая специальность - "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" (УлГТУ).

Есть опыт в написании статей в университетские газеты (новости, отчеты, интервью, пресс-релизы), в Интернет-СМИ.

Есть опыт в рерайтинге и редактировании статей (в основном, Интернет).

Технический перевод: аналитические статьи на политические, экономические темы, психология, философия, культурология и прочие гуманитатные дисциплины, экономика.