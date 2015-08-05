Selebren

Артем Холодков Selebren

 
32 годаРоссия/Саров
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Красивые сайты по доступным ценам!

Здравствуйте Уважаемые заказчики и коллеги, Меня зовут Артем я веб-дизайнер.

Создам для вас красивый, притягательный дизайн или обложку инф. продукта.

Работать со мной выгодно:

1- Доступные цены (цены от 1500 )

2-Ответственность- я никогда не пропадаю и не бросаю работу, гарантом будет полное возвращение ден. средств.

3- Хорошие отношения ( к каждому заказчику индивидуальный доверительный подход(

Пишите звоните-мы всегда сможем договорится.

Спасибо Вам за внимание УДАЧНОГО дня!

Этапы работы:

  • Составление ТЗ.
  • Договоренность о сроках.
  • Прототипирование сайта.
  • Разработка дизайна и его утверждение.
  • Вносим правки (если необходимо)
  • Расчет
  • Высылаю макет или заливаю на хостинг (если сайт под ключ)
Посмотреть работы вы можете в разделе (портфолио или на моей странице в вконтакте в высоком разрешении- https://vk.com/streetboy2013

Варианты оплаты:

  • Яндекс деньги
  • Qiwi
  • WebMoney
  • Visa или Master Card
Спасибо за внимание-и что выбрали меня!
Портфолио
Дизайн сайтов
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$2/час
от $20от 1 дня
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