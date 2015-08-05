Красивые сайты по доступным ценам!
Здравствуйте Уважаемые заказчики и коллеги, Меня зовут Артем я веб-дизайнер.
Создам для вас красивый, притягательный дизайн или обложку инф. продукта.
Работать со мной выгодно:
1- Доступные цены (цены от 1500 )
2-Ответственность- я никогда не пропадаю и не бросаю работу, гарантом будет полное возвращение ден. средств.
3- Хорошие отношения ( к каждому заказчику индивидуальный доверительный подход(
Пишите звоните-мы всегда сможем договорится.
Спасибо Вам за внимание УДАЧНОГО дня!
Этапы работы:
- Составление ТЗ.
- Договоренность о сроках.
- Прототипирование сайта.
- Разработка дизайна и его утверждение.
- Вносим правки (если необходимо)
- Расчет
- Высылаю макет или заливаю на хостинг (если сайт под ключ)
Варианты оплаты:
- Яндекс деньги
- Qiwi
- WebMoney
- Visa или Master Card
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