Красивые сайты по доступным ценам!

Здравствуйте Уважаемые заказчики и коллеги, Меня зовут Артем я веб-дизайнер.

Создам для вас красивый, притягательный дизайн или обложку инф. продукта.

Работать со мной выгодно:

1- Доступные цены (цены от 1500 )

2-Ответственность- я никогда не пропадаю и не бросаю работу, гарантом будет полное возвращение ден. средств.

3- Хорошие отношения ( к каждому заказчику индивидуальный доверительный подход(

Пишите звоните-мы всегда сможем договорится.

Спасибо Вам за внимание УДАЧНОГО дня!

Этапы работы:

Составление ТЗ.

Договоренность о сроках.

Прототипирование сайта.

Разработка дизайна и его утверждение.

Вносим правки (если необходимо)

Расчет

Высылаю макет или заливаю на хостинг (если сайт под ключ)

Посмотреть работы вы можете в разделе (портфолио или на моей странице в вконтакте в высоком разрешении- https://vk.com/streetboy2013

Варианты оплаты:

Яндекс деньги

Qiwi

WebMoney

Visa или Master Card

за внимание-и что выбрали меня!