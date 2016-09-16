Добрый день коллеги. На портале недвижимости необходимо произвести ряд изменений в личном кабинете пользователя и подачи объявления. Вот список необходимых знаний который должен обладать программист: Что необходимо знать: ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Есть фид сайта http://present-dv.ru/ а именно раздел недвижимость. Тут инструкции по xml: http://present-dv.ru/page/instruktsiya-po-zagruzke-obyavleniy http://present-dv.ru/present/import/rubric исходный файл с объявлениями выглядит примерно вот так: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужна помощь человека, который имеет опыт в фреймворке ExtJs , а именно по части механизма drag-and-drop. Я создавал свой компонент с использованием Drag-and-drop на основе компонента Ext.DataView чтобы использовать его ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется помощь опытного построителя запросов для базы данных MySql. Есть конкретная задача, которую я описал в техническом задании. Прошу отписываться по этой заявки только предварительно ознакомившись с поставленной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу человека, который знает javascript фреймворк D3js, который используется для создания графиков: https://d3js.org/ У меня стоит задача реализовать график вычисления ипотеки как на сайте домофонд http://www.domofond.ru/3-komnatnaya-kvartira-na-prodazhu-moskva-137920183 (в середине ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется опытный разработчик для написания Форума с нуля, для нового интернет-портала. Требования к кандидату: Серверный язык: PHP 5.4Серверный фреймворк: Yii 2.0 или Laravel 5.2База данных: MySQL 5.7Шаблонизатор: Smarty 3.1Браузерный язык: JavaScript, jQuery, JSON, ExtJs ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад