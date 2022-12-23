РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.: Лазарева Елена Николаевна
Дата и место рождения: 17.07.1986г., Россия, г. Фурманов, Ивановской обл.
Адрес прописки: Украина, г. Винница, ул. Ляли Ратушной, д. 113А, кв. 87
Домашний адрес (фактический): г. Винница, ул. Ляли Ратушной, д. 113А, кв. 87
Тел. мобильный: +38 (093) 926-13-86
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ:
Среднее:
Винницкая СОШ № 25 1992 - 2001
Среднее – специальное:
2001-2004 год, Винницкий техникум мясной и молочной промышленности.
Специальность: бухгалтер (младший специалист)
Неоконченное высшее:
Винницкая Филия Киевского Национального Европейского Университета.
Специальность: Финансист
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
- работа с компьютером
- MS Office, Internet, E-mail
- Копирайт/Рерайт – о/р 4 года
- Контент-менеджер
- Ведение новостной ленты
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
- украинский, русский, английский - базовый курс
ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:
- пользователь
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
- Целеустремлённость, пунктуальность, коммуникабельность.
- Банковская деятельность280 просмотров