Selena2226

Елена Лазарева Selena2226

 
37 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.: Лазарева Елена Николаевна

Дата и место рождения: 17.07.1986г., Россия, г. Фурманов, Ивановской обл.

Адрес прописки: Украина, г. Винница, ул. Ляли Ратушной, д. 113А, кв. 87

Домашний адрес (фактический): г. Винница, ул. Ляли Ратушной, д. 113А, кв. 87

Тел. мобильный: +38 (093) 926-13-86

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ:

Среднее:

Винницкая СОШ № 25 1992 - 2001

Среднее – специальное:

2001-2004 год, Винницкий техникум мясной и молочной промышленности.

Специальность: бухгалтер (младший специалист)

Неоконченное высшее:

Винницкая Филия Киевского Национального Европейского Университета.

Специальность: Финансист

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

- работа с компьютером

- MS Office, Internet, E-mail

- Копирайт/Рерайт – о/р 4 года

- Контент-менеджер

- Ведение новостной ленты

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

- украинский, русский, английский - базовый курс

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:

- пользователь

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Целеустремлённость, пунктуальность, коммуникабельность.

Портфолио
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#3139
Переводы
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от $1
от 1 дня
#3195
Копирайтинг
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от 1 дня
#5759