SelenaMene

Опытный копирайтер, хоть и новичок на сайте

Памятка работодателю (документ бесплатного распространения).

Прежде чем нанять специалиста, следует уточнить основную информацию о нем. Курсивом выделены моменты, котрые желательно уточнить. Остальное обо мне.

1. Наличие профильного образования.

В 2002 году я окончила университет по специальности «Филология». Поэтому мои тексты грамотны, речь правильна и богата, выбор стиля широк.

В 2005 году я получила второй диплом о высшем образовании, на этот раз по специальности «Педагогика и психология». Вот почему я индивидуально подберу ключи к любой ЦА, достучусь до каждого клиента, сумею убедить самого взыскательного покупателя.

Постоянно занимаюсь самообразованием и повышением квалификации в сфере копирайтинга. Знакома с трудами Огилви, Кеннеди, Витале, Бердышева, Ромата. Черпаю полезную информацию у Д. Кота, С. Трубадура, Д. Каплунова и проч.

2. Опыт работы.

Первой моей работой была служба в ВС, писарем в штабе ;). Оттуда я вынесла личную дисциплинированность, умение точно и в срок выполнять задание, скрупулезно проверять каждый документ до последней буквы и цифры, способность работать в авральном режиме.

Неудержимое стремление к саморазвитию вскоре привело к тому, что я оказалась в кресле зам. директора по работе с клиентами одной текстильной компании. Там я научилась писать буклеты, тексты для каталогов, рекламные рассылки и рифмованные слоганы. Оттуда же мои навыки создания положительного образа фирмы и способность договариваться с клиентами и партнерами к всеобщему удовлетворению.

Для интернета пишу с 2011 года.

3. Расценки.

Они зависят от сути работы. Мои любимые заказчики неоднократно назначали мне премии, давая понять, что мои тексты стоят дороже, чем я за них прошу. Примерная стоимость для ориентира: 200 рублей за 1000 знаков выглаженного добротного текста (с пробелами). Рекламный текст обойдется дороже, ведь он требует специальных знаний и тонкого чутья, что будет в самый раз для конкретной ситуации – 400 рублей за 1000 знаков.

4. Качества личности.

Стрессоустойчива, положительно отношусь к конструктивной критике, неконфликтна, целеустремленна, инициативна и открыта в разумных пределах, вежлива, корректна.

5. Возможности связи.

Связаться со мной можно разными способами: написать в личку здесь, постучаться в скайп leluna29 или аську 457485653, написать на почту [email protected]. В сети бываю по будням с 11.00 до 16.00 и пару часов после 23.00 (время московское). По выходным – после 23.00. Пишите на ящик [email protected] или в личку на этом сайте, тогда точно не пропущу ваше послание)).