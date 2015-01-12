ООО Селеста
Мы предоставляет услуги по автоматизации управления и учета предприятий на базе программных продуктов «1С», а также
услуги по ведению бухгалтерского учета. Мы являемся сертифицированным партнером крупнейшего производителям программного обеспечения - компании "1С".
Наши специалисты помогут подобрать программное обеспечение, подходящее для
автоматизации именно вашего бизнеса, обеспечат информационную и технологическую
поддержку. При необходимости специалисты отдела внедрения адаптируют
программный продукт к любым особенностям учета на вашем предприятии.
Мы предоставляем полный спектр услуг:
- Консультации наэтапе подбора программного продукта и его демонстрация;
- Поставка программных продуктов 1С (типовые, специализированные и отраслевые
решения);
- Поставка ПО отведущих разработчиков (Abbyy, Adobe, Microsoft, Касперский, Symantec и других);
- Информационно-технологическоесопровождение (ИТС);
- Внедрение, сопровождение и обновление программного обеспечения;
- Поставка иобслуживание компьютерной техники;
- Ведение бухгалтерского учета;
- Обучение пользователей и ИТ-специалистов;
Наша компания также занимается разработкой собственных программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8».
У нас - лицензионное программное обеспечение, высококвалифицированные специалисты,
колоссальный опыт!
Консультацию по приобретениюпрограммных продуктов и услуг вы можете получить у сотрудников компании
«Селеста»:
г.Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, 83, оф.1
Тел.: (863)210-14-85, 210-14-86 ,209 -86 – 39.
Сайт: www.selesta.ru