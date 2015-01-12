ООО «СЕЛЕСТА» Мы предоставляет услуги по автоматизации управления и учета предприятий на базе программных продуктов «1С», а также услуги по ведению б

ООО Селеста

Мы предоставляет услуги по автоматизации управления и учета предприятий на базе программных продуктов «1С», а также

услуги по ведению бухгалтерского учета. Мы являемся сертифицированным партнером крупнейшего производителям программного обеспечения - компании "1С".

Наши специалисты помогут подобрать программное обеспечение, подходящее для

автоматизации именно вашего бизнеса, обеспечат информационную и технологическую

поддержку. При необходимости специалисты отдела внедрения адаптируют

программный продукт к любым особенностям учета на вашем предприятии.

Мы предоставляем полный спектр услуг:

- Консультации наэтапе подбора программного продукта и его демонстрация;

- Поставка программных продуктов 1С (типовые, специализированные и отраслевые

решения);

- Поставка ПО отведущих разработчиков (Abbyy, Adobe, Microsoft, Касперский, Symantec и других);

- Информационно-технологическоесопровождение (ИТС);

- Внедрение, сопровождение и обновление программного обеспечения;

- Поставка иобслуживание компьютерной техники;

- Ведение бухгалтерского учета;

- Обучение пользователей и ИТ-специалистов;

Наша компания также занимается разработкой собственных программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8».

У нас - лицензионное программное обеспечение, высококвалифицированные специалисты,

колоссальный опыт!

Консультацию по приобретениюпрограммных продуктов и услуг вы можете получить у сотрудников компании

«Селеста»:

г.Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, 83, оф.1

Тел.: (863)210-14-85, 210-14-86 ,209 -86 – 39.

Сайт: www.selesta.ru