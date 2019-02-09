SelevanovNikita

Никита Селеванов SelevanovNikita

 
33 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка и натяжка на ModX

    Требуется сверстать и натянуть верстку на cms Modx трех страниц. Прикрепляю страницы, ТЗ вышлю исполнителю. Сам функционал сайта имеется, нужно поменять верстку.   Пишите стоимость и сроки.

    MODX
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1С Программист печатные формы и отчеты

    1. Изменение печатных форм. Ранее были печатные формы на версии УТ 11.1.7.54 сейчас версия 11.4.6.188. печатные форы следующие договор купли-продажи с этапами оплаты и отдельно без этапов (автозаполнение покупателя, товара, стоимости товара и сроков оплаты ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать шаблон счета и кп

    Добрый день, нужно сделать минимальные поправки в шаблоне и счете организации, чтобы счете и кп были надписи в подвале:   Это в счет:  1. Условия доставки   2. Условия оплаты   3. Срок поставки три дня с момента поступления средств на р.с ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад