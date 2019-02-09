SelevanovNikita

Требуется сверстать и натянуть верстку на cms Modx трех страниц. Прикрепляю страницы, ТЗ вышлю исполнителю. Сам функционал сайта имеется, нужно поменять верстку. Пишите стоимость и сроки.
Никита Селеванов SelevanovNikitaSelevanovNikita
33 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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