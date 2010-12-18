Копирайтер/рерайтер со стажем

Уважаемые клиенты!

Предлагаю Вам свои услуги в области работы с текстом, это может быть копирайтинг,рерайтинг,написание рассказов по заданной тематике,сочинение стихотворений, поздравлений, сценариев праздников. Смею Вас заверить - мои работы получаются грамотными, уникальными, а главное читабельными и приятными глазу. Очень постараюсь удовлетворить все Ваши просьбы и пожелания. Надеюсь на приятное и плодотворное сотрудничество!