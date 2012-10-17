Редактор, корректор, редактор переводов

Профильное образование (редактор). Суммарный опыт работы по специальности – 9 лет. Имею опыт корректуры и редактуры экономических, юридических, компьютерных, художественных и других текстов. Работала как в периодике, так и с книгами. Начинала с корректурных знаков, уже более трех лет работаю исключительно с электронными форматами.

В данный момент занята в офисе полный день, ищу подработку на вечернее время и выходные. Скорость читки высокая.