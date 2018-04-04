Напишу для вас Стихи, Истории, Рассказы, от детских четверостиший до фантастических историй в других мирах, так же пишу тексты песен, рекламу

С детства занимаюсь написанием рассказов, историй, стихов, песен, являюсь призером "Стих года 2016"

Могу воплотить любые ваши фантазии на бумагу, от маленького четверостишия до небольшой книги, пишу в любым направлениях, от детских сказок, до фантастических историй в других мирах

Так же занимаюсь больше 10 лет спортом, знаю как помочь сбросить или набрать массу, работал тренером, составлю индивидуальную программу тренировок и питания для вас