Здравствуйте.
Меня зовут Семенюк Александр.
Я веб-разработчик с опытом, и обожаю свою работу.
Основной принцип в моей работе - это качество, добросовестность и индивидуальный подход.
Мои навыки:
- Адаптивная кросс-браузерная верстка, HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, jQuery
- Валидность и семантика кода
- Дизайн, PSD макеты, верстка & frontend
- Разработка сайтов “под ключ”, интернет-магазины
- Посадка страниц на cms Wordpress
- Полная поисковая оптимизация проектов.
- Java Script
- React
Надеюсь на успешное сотрудничество.
С уважением, Александр
Пожалуйста, свяжитесь со мной:
E-mail: [email protected]
Instagram: semm.it
Facebook: Александр Семенюк
VK: Александр Семенюк
Skype:live:semm.alexx
Telegram:@SemmIT
Viber:+380677286847
WhatsApp: Semm.it
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