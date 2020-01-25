SemIT

Александр Семенюк SemIT

 
35 летУкраина/Хмельницкий
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обожаю свою работу

Здравствуйте.

Меня зовут Семенюк Александр.

Я веб-разработчик с опытом, и обожаю свою работу.

Основной принцип в моей работе - это качество, добросовестность и индивидуальный подход.

Мои навыки:

- Адаптивная кросс-браузерная верстка, HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript, jQuery

- Валидность и семантика кода

- Дизайн, PSD макеты, верстка & frontend

- Разработка сайтов “под ключ”, интернет-магазины

- Посадка страниц на cms Wordpress

- Полная поисковая оптимизация проектов.

- Java Script

- React

Надеюсь на успешное сотрудничество.

С уважением, Александр

Пожалуйста, свяжитесь со мной:

E-mail: [email protected]

Instagram: semm.it

Facebook: Александр Семенюк

VK: Александр Семенюк

Skype:live:semm.alexx

Telegram:@SemmIT

Viber:+380677286847

WhatsApp: Semm.it

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