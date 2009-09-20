Копирайтинг

Продают не красивые Слова, а Слова, которые Мотивируют и Толкают на Действие.

Если Вы Считаете Иначе - Значит у Вас проблемы В Бизнесе.

И что мне делать?

Да ничего!

Я напишу Вам текст, который поднимет Ваши продажи в 2-а, а то и в 3-и раза.

Я сделаю это за Сущие Копейки () и за Ваш Отзыв.

Почему я такой Добрый?

Всё очень просто... мне нужно поднимать Рейтинг на этом Сервисе, поэтому моя главная цель на данный момент - Раскрутиться...

Как только я достигну адекватного рейтинга, цены резко взлетят.

Поэтому, если Вы хотите получить качественные услуги за сущие копейки, то

ДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!

p.s. Сразу говорю, что Вы ничего не теряете при Этом.

И если текст Вас чем-то не устроил, я Верну все деньги.

При этом, я с вами больше никогда не буду работать, чтобы в дальнейшем не тратить Своё и Ваше время в пустую.

МОИ РАСЦЕНКИ - 10$ за 1000 зн.

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