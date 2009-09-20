Продают не красивые Слова, а Слова, которые Мотивируют и Толкают на Действие.
Если Вы Считаете Иначе - Значит у Вас проблемы В Бизнесе.
И что мне делать?
Да ничего!
Я напишу Вам текст, который поднимет Ваши продажи в 2-а, а то и в 3-и раза.
Я сделаю это за Сущие Копейки () и за Ваш Отзыв.
Почему я такой Добрый?
Всё очень просто... мне нужно поднимать Рейтинг на этом Сервисе, поэтому моя главная цель на данный момент - Раскрутиться...
Как только я достигну адекватного рейтинга, цены резко взлетят.
Поэтому, если Вы хотите получить качественные услуги за сущие копейки, то
ДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!
p.s. Сразу говорю, что Вы ничего не теряете при Этом.
И если текст Вас чем-то не устроил, я Верну все деньги.
При этом, я с вами больше никогда не буду работать, чтобы в дальнейшем не тратить Своё и Ваше время в пустую.
МОИ РАСЦЕНКИ - 10$ за 1000 зн.
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