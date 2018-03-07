SemaVitalevn

Сделаю перевод из аудио (видео) в текст. Перепечатаю текст с PDF-скана, фотографий, рукописи. Владею программами Word, Excel.

Сделаю перевод из аудио (видео) в текст (транскрибация текста или стенограмму).

Грамотно и очень быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т. д. Убираю слова-паразиты.

Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания с учетом всех заявленных требований. Настроена на продолжительное сотрудничество.