Semalen

Алена Semalen

 
35 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Контактная информация:

тел.: +7 963 870 0734

E-mail: [email protected]

[email protected]

skype: Semalen88

Образование:

2006 – 2012 Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, Россия/Пермь

Аэрокосмический факультет

Отделение: Дизайна, графики и начертательной геометрии

специальность: промышленный дизайнер

1999 – 2006 Средняя общеобразовательная школа №31, Россия/Пермь

1996 – 1999 Средняя общеобразовательная школа №82, Россия/Пермь

2003 – 2005 Художественный колледж №1, Россия/Пермь

1999 – 2003 Детская художественная школа №1, Россия/Пермь

Дополнительное образование:

2011 Modo Vivere. Курсы турецкого языка. Начальный уровень.

2010 Институт Повышения Квалификации РМЦПК

кафедра: Программирование и разработка интерактивных WEB- проектов

Чем я занимаюсь:

- разработка логотипов

- разработка фирменного стиля

- разработка носителей фирменного стиля

- полиграфия: листовки, каталоги, календари, приглашения, открытки, визитные карточки

- макеты для наружной рекламы

- иллюстрации: обрисовка фотографий, обработка, контур, гравюра, рисунок 2D(векторное "плоское" изображение)

- интерьерная графика: рисунки, плакаты

График работы:

Прайс: https://www.weblancer.net/users/Semalen/portfolio/1614691.html#item

Личные качества:

Трудолюбие, ответственность, стремление к самосовершенствованию, самодисциплина, планирование сроков.

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