Контактная информация:
тел.: +7 963 870 0734
E-mail: [email protected]
skype: Semalen88
Образование:
2006 – 2012 Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет, Россия/Пермь
Аэрокосмический факультет
Отделение: Дизайна, графики и начертательной геометрии
специальность: промышленный дизайнер
1999 – 2006 Средняя общеобразовательная школа №31, Россия/Пермь
1996 – 1999 Средняя общеобразовательная школа №82, Россия/Пермь
2003 – 2005 Художественный колледж №1, Россия/Пермь
1999 – 2003 Детская художественная школа №1, Россия/Пермь
Дополнительное образование:
2011 Modo Vivere. Курсы турецкого языка. Начальный уровень.
2010 Институт Повышения Квалификации РМЦПК
кафедра: Программирование и разработка интерактивных WEB- проектов
Чем я занимаюсь:
- разработка логотипов
- разработка фирменного стиля
- разработка носителей фирменного стиля
- полиграфия: листовки, каталоги, календари, приглашения, открытки, визитные карточки
- макеты для наружной рекламы
- иллюстрации: обрисовка фотографий, обработка, контур, гравюра, рисунок 2D(векторное "плоское" изображение)
- интерьерная графика: рисунки, плакаты
График работы:
Прайс: https://www.weblancer.net/users/Semalen/portfolio/1614691.html#item
Личные качества:
Трудолюбие, ответственность, стремление к самосовершенствованию, самодисциплина, планирование сроков.
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