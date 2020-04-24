Semberling

Специалист по контекстной рекламе

Опыт работы более года.

Работала в компании по бытовому ремонту и в рекламном агентстве.

Вела проекты с бюджетами до 600 тысяч рублей.

Выполняла разные KPI: Заказы, Лиды, Просмотры на YouTube, Клики, Охват

Более 10 проектов, при необходимости предоставлю кейсы.

- Составлю медиаплан (рассчитаю бюджет) Яндекс Директ, Google AdWords

- Проведу аудит существующего рекламного кабинета (общие настройки рекламных кампаний, структура рекламного кабинета, структура групп объявлений, объявления и расширения, семантика, эффективность рекламных кампаний, стоимость конверсии в разрезе по рекламной кампании и ключевому слову, рекомендации по улучшению)

- Настройка рекламных кампаний: поисковые кампании, кампании в сетях, медийная реклама, youtube, ретаргетинг, ремаркетинг, look-a-like аудитории

- Создание рекламных кампаний: составлю структуру рекламных кампаний по вашим товарам или услугам, сбор семантики под ваши товары или услуги, разделение семантики на группы объявлений, составление объявлений, копирайтинг, utm разметка

- Детальная аналитика результатов через системы коллтрекинга, вашу СRM и сервисы аналитики. Оптимизация KPI на основе данных. Получайте заявки по нужной цене!