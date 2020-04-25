SemchenkoSN

Ищу заказчика! И надеюсь, что это взаимно!

Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я начинающий специалист в копирайтинге.Сейчас прохожу обучение в школе удаленных профессий Profi Internet? Изучаю современные схемы создания текстов и готова внедрить их для Вас. Я ответственна,и добросовестно отношусь к своим обязанностям.

Имею опыт работы в банковской сфере, и в страховой компании. Открыта к общению, заинтересована в успехе заказчика. В приоритете- качество работы, сроки выполнения и дальнейшее сотрудничество.