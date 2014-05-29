Пишу статьи, раскручиваю сообщества, имею хорошую популярность в соц. сетях

Ищу творческую работу! Я только начинаю работать в интернете. И у меня есть огромное желание развиваться, получать опыт и помогать людям в осуществлении своих планов или идей! Я спортсмен и в то же время очень творческий человек. Я закончил музыкальную школу, учусь хорошо, всегда есть идеи на любые вопросы любого вида деятельности. Я получил травму, из-за которой выбыл на длительное время. По этой причине мне некуда девать свою энергию. Я привык побеждать и делать работу на 100%. Я имею хорошую популярность Вконтакте и Аск.фм.. Могу раскручивать сообщества, группы, публичные страницы в соц. сетях или заниматься рекламой. А самое главное я очень люблю писать статьи, рассуждения, иногда пишу стихи. Могу выполнять любые творческие задания для любого сайта. У меня много накопилось энергии, амбиций внутри, желания. Я молод и из меня можно слепить отличного работника, могущего вместе с вами осуществлять и добираться до самых высоких планок, о которых только можно мечтать. Спасибо)