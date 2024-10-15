SemenBarateon

Разработка ПО для веб версий продуктов клиентов на фриланс биржах. Начиная от простеньких ботов и заканчивая высоконагруженными системами. Опыт работы с: PHP 5/7/8, MySQL/MariaDB,PostgreSQL,MongoDB,SQLite,Redis,NodeJS,AMPQ(RabbitMQ),Nginx,Apache. Если нужно будет что-то выучить-буду учить. Легко обучаюсь и подхватываю все необходимое для работы. 2 года работал на компанию "за бугром", настраивал и поддерживал служебную телефонную линию в офисе (Короткий номер для быстрой связи) на базе Asterisk. За 2 года компанию масштабировалась до 800 сотрудников. с персональными номерами. в связи с чем пришлось научиться масштабироваться и использовать сразу несколько Asterisk серверов, работающих на базе IssabelPBX. Так же умею работать с VDS/DS,а конкретно занимался настройкой VMWare ESXI v6+ с разбитием сервера на несколько VPS, настройка как веб окружения, так и БД, регулярные бэкапы, крон задачи, системы мониторинга (Например Zabbix). Работал и работаю с платежными системами практически всех популярных банков, умею хранить, обрабатывать онлайн платежи, писать шлюзы для обработки и передавать промежуточные этапы по платежам для анализа поведения клиента. Работал с версткой, но в связи с тем, что более интересен Baskend начал, но не закончил обучение по VueJS и ему подобных систем в связи с чем могу смело сказать, что верстать умею, но не так, как этого требует большинство современных проектов. Больше погружаюсь в backend и решаю задачи "под капотом". В основном работаю с Symfony, поддерживая код от версии до настоящей. Знаю далеко не всё, но для проектов из серии интернет-магазин с oauth2, смс авторизацией, geoip,платежными системами, быстрой покупкой, да и почти все, что требует современный e-commerce знаний хватает. Работал и работаю с API Platform. Так же работаю с DLE, OpenCart, Laravel, WP, Prestashop и подобными готовыми движками. Беру на обслуживание, поддержку, разработку. Авто-тесты не пишу и не умею.