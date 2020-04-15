СММ-специалист

Cпециализируюсь на работе с Facebook и Instagram. При продвижении вашего аккаунта (проекта) будут выполнены следующие работы:

-настройка визуальной составляющей;

-проработка портрета аудитории (клиента);

-анализ ниши, которой вы занимаетесь;

-увеличение вовлеченности и охватов публикаций;

-работа с текстами и хэштегами;

-создание рекламных креативов;

-настройка таргетированной рекламы;

-анализ рекламных компаний;

-комплексное продвижение аккаунта.

Буду рад сотрудничеству.