СММ-специалист
Cпециализируюсь на работе с Facebook и Instagram. При продвижении вашего аккаунта (проекта) будут выполнены следующие работы:
-настройка визуальной составляющей;
-проработка портрета аудитории (клиента);
-анализ ниши, которой вы занимаетесь;
-увеличение вовлеченности и охватов публикаций;
-работа с текстами и хэштегами;
-создание рекламных креативов;
-настройка таргетированной рекламы;
-анализ рекламных компаний;
-комплексное продвижение аккаунта.
Буду рад сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!