Semen_Khrestin

Семён Semen_Khrestin

 
19 летРоссия/Дзержинск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Начинающий графический дизайнер

Обо мне:

Возраст: 18

Дата рождения: 17.03.2004

Владение языками: Русский, Английский

Контакты:

Telegram: @while_busy

Ключевые навыки:

Figma, Illustrator и другие

Образование:

2020 - по настоящее время

Дзержинский Педагогический Колледж

Нижегородская обл. г. Дзержинск

Информационные системы и программирование

Услуги:

Дизайн логотипа, langing page, баннеры, реклама, визитки, дизайн сайта

Дизайн сайтаFigmaIllustrator