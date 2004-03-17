Semen_Khrestin

Семён Semen_KhrestinSemen_Khrestin
19 летРоссия/Дзержинск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Начинающий графический дизайнер
Обо мне:
Возраст: 18
Дата рождения: 17.03.2004
Владение языками: Русский, Английский
Контакты:
Telegram: @while_busy
Ключевые навыки:
Figma, Illustrator и другие
Образование:
2020 - по настоящее время
Дзержинский Педагогический Колледж
Нижегородская обл. г. Дзержинск
Информационные системы и программирование
Услуги:
Дизайн логотипа, langing page, баннеры, реклама, визитки, дизайн сайта
Я против войны в Украине!