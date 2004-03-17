Semen_Khrestin

Начинающий графический дизайнер Обо мне: Возраст: 18 Дата рождения: 17.03.2004 Владение языками: Русский, Английский Контакты: Telegram: @while_busy Ключевые навыки: Figma, Illustrator и другие Образование: 2020 - по настоящее время Дзержинский Педагогический Колледж Нижегородская обл. г. Дзержинск Информационные системы и программирование Услуги: Дизайн логотипа, langing page, баннеры, реклама, визитки, дизайн сайта Дизайн сайтаFigmaIllustrator

Я против войны в Украине !