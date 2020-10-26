Semen_shumayev

Таргетированая реклама Фейсбук\инстаграм
Мало заявок или их нет совсем?
Меня зовут Семен я таргетолог, занимаюсь привлечением подписчиков и целевых заявок в Facebook и Instagram🎯
Для Вас:
✔️Разработаю рекламную кампанию под вашу воронку продаж;⠀
✔️ Сделаю стильные кликабельные креативы;
✔️ Найду целевую аудитории для вашего бизнеса;
✔️Привлеку подписчиков на аккаунт Instagram для личных блогов и экспертов;
🔥 Знаю как эффективно использовать рекламный бюджет и получить максимальный результат от рекламы.
☀️Я всегда открыт для общения