Semen_shumayev

Семен Шумаев Semen_shumayev

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Таргетированая реклама Фейсбук\инстаграм

Мало заявок или их нет совсем? 

Меня зовут Семен я таргетолог, занимаюсь привлечением подписчиков и целевых заявок в  Facebook и Instagram🎯

 

Для Вас: 

✔️Разработаю рекламную кампанию под вашу воронку продаж;⠀

✔️ Сделаю стильные кликабельные креативы;

✔️ Найду целевую аудитории для вашего бизнеса;

✔️Привлеку подписчиков на аккаунт Instagram для личных блогов и экспертов;

🔥 Знаю как эффективно использовать рекламный бюджет и получить максимальный результат от рекламы.

 

☀️Я всегда открыт для общения