Semen_shumayev

Таргетированая реклама Фейсбук\инстаграм

Мало заявок или их нет совсем?

Меня зовут Семен я таргетолог, занимаюсь привлечением подписчиков и целевых заявок в Facebook и Instagram🎯

Для Вас:

✔️Разработаю рекламную кампанию под вашу воронку продаж;⠀

✔️ Сделаю стильные кликабельные креативы;

✔️ Найду целевую аудитории для вашего бизнеса;

✔️Привлеку подписчиков на аккаунт Instagram для личных блогов и экспертов;

🔥 Знаю как эффективно использовать рекламный бюджет и получить максимальный результат от рекламы.

☀️Я всегда открыт для общения