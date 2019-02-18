3D визуализация Интерьеры Мебель Кухни Чертежи Размеры

Добрый день, предлагаю услуги по созданию проектов и визуализации мебели и кухонь в программе Autocad 3D. представляю вашему вниманию примеры визуализаций и готовых проектов, которые я недавно делал. Первые фото - это готовый проект который включает в себя: Полная 3D визуализация кухни с нанесением фактур, установкой освещения. Далее листы чертежей по этой визуализации. После этого приглашаю вас посмотреть ещё визуализации, которые я делал в недавнее время. Стоимость полного проекта с чертежами и визуализацией зависит от сложности. По кухням могу выезжать на замеры. Простые чертежи в 2D - значительно дешевле от 500 руб. Пожалуйста звоните.