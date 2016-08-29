Semicvet77

Стажер рекламщик-маркетолог. Хочу помочь вам с задачей, себе- с нарабатыванием опыта

Начинающий фрилансер с опытом работы более 2 лет в отделе рекламы.

Умею:

-рисовать странички в LPGenerator;

-наполнять сайты на Wiki, WP (в данный момент занимаюсь повышением юзабилити сайта грузоперевозок)

-работать с ЯндексДирект, ЯндексМетрика, Google Adw (составление небольших отчетов, обновление ставок, обновление информации по объявлениям, статистика по посещению сайта)

-обрабатывать фотографии в Photoshop (и более простых редакторах). Есть опыт работы фотографом на спорт.мероприятиях

-проводить рерайт текста

-расшифровывать аудиозаписи в текст

Знаю:

-Microsoft Office (не составит труда сделать презентацию, напечатать текст, оформить таблицу)

+ диплом PR-щика и огромное желание быть полезным специалистом!