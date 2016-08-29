Semicvet77

Стажер рекламщик-маркетолог. Хочу помочь вам с задачей, себе- с нарабатыванием опыта
Начинающий фрилансер с опытом работы более 2 лет в отделе рекламы.
Умею:
-рисовать странички в LPGenerator;
-наполнять сайты на Wiki, WP (в данный момент занимаюсь повышением юзабилити сайта грузоперевозок)
-работать с ЯндексДирект, ЯндексМетрика, Google Adw (составление небольших отчетов, обновление ставок, обновление информации по объявлениям, статистика по посещению сайта)
-обрабатывать фотографии в Photoshop (и более простых редакторах). Есть опыт работы фотографом на спорт.мероприятиях
-проводить рерайт текста
-расшифровывать аудиозаписи в текст
Знаю:
-Microsoft Office (не составит труда сделать презентацию, напечатать текст, оформить таблицу)
+ диплом PR-щика и огромное желание быть полезным специалистом!
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