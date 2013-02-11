Ruby on Rails Jedi!

Я и моя команда готовы взять и реализовать проект любой сложности. Мы сделаем дизайн, напишем код, предоставим готовые сервера для тестирования, запуска проекта, его поддержку после выполнения. Всю головную боль возьмём на себя. Так же готовы предоставить гарантии качества на написанное программное обеспечение.

Что мы делали раньше?: http://www.peachy.co.uk

Linkedin: http://www.linkedin.com/in/semjonov

Разработка веб проектов и приложений:

RUBY ON RAILS + (COFFEESCRIPT, SASS, HAML и все передовые технологии фрэймворка) -> Приоритетная среда разработки

SYMFONY (PHP) Версии 1.4, 2.0.

YII (PHP)

DJANGO (PYTHON)

Возможность реализации и оптимизации Backend задач на JAVA, C/C++

Разработка клиентской части, Frontend:

JAVASCRIPT (JQUERY, EXTJS фрэймворки). Так же я настоятельно рекомендую своим клиентам COFFEESCRIPT, как двигатель прогресса.

Полная оптимизация и интеграция с AJAX интерфейсами.

Интеграция TWITTER BOOTSTRAP для BACKEND со всеми новомодными плагинами и тенденциями

Дизайн:

При необходимости реализации дизайна проекта, привлекаются профессиональные графики и верстальщики со знанием PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, HTML/CSS и т.д.. Я считаю, что этот путь на несколько порядков эффективнее покупки шаблонов и/или разбиения задач по нескольким командам.

Архитекрура баз данных проекта:

Моим приоритетом является POSTGRESQL как наиболее передовая разработка Open Source. Но есть возможность предложить и другие SQL и NOSQL решения (MYSQL, SQLITE, MONGODB, REDIS).

Управление кодом и хранилища:

У нас имеется большое количество приватных репозиториев как на GITHUB так и на собственых серверах.

Средства для управления версиями кода: GIT (приоритетный), SVN

Сервера и инфраструктура:

Мы предлагаем настроенные и оптимизированные сервера под проекты на RUBY ON RAILS и PHP. Вы можете выбрать как простой VPS сервер, так и сервера с балансировщиками нагрузок, автомасштабированием и т.д. Так же мы готовы сделать деплой проекта в облачную инфраструктуру: AMAZON WEB SERVICES, HEROKU, ENGINE YARD и т.д. Основное программное обеспечение наших серверов: UBUNTU SERVER | CENTOS | DEBIAN + NGINX | APACHE + POSTGRESQL | MYSQL | SQLITE + REDIS | MONGODB + MEMCHACHE.

Разработка серверной а так же облачной инфраструктуры является основным козырем, поэтому есть возможность реализации проекта под любые нагрузки.

После выполнения проекта готовы предоставить полноценную поддержку, внедрение новых возможностей по требованию.

Ах, да ... придерживаюсь TDD (TEST DRIVE DEVELOPMENT) принципа. Поэтому авто-тесты прилагаются.