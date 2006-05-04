Требуется выполнить дизайн главной страницы сайта (в psd - верстки не надо) + одной внутренней (листинг). Главное требование - профессионализм, поэтому примеры работ необходимы. Жду примерной оценки по цене и срокам. После успешного выполнения задания дам еще ...