$40
Требуется адаптировать фирменный стиль для интерфейсов небольшой программы, создать несколько иконок. Плюс небольшая анимация на флэше для программы.
Дизайн интерфейсов и игр15 заявок
Закрыт
17 лет назад
Требуется адаптировать фирменный стиль для интерфейсов небольшой программы, создать несколько иконок. Плюс небольшая анимация на флэше для программы.
Требуется выполнить дизайн главной страницы сайта (в psd - верстки не надо) + одной внутренней (листинг). Главное требование - профессионализм, поэтому примеры работ необходимы. Жду примерной оценки по цене и срокам. После успешного выполнения задания дам еще ...
Реализация логотипа, доработка дизайна сайта(без верстки)